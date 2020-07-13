В России выздоровели более 500 тысяч заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России поправились 2960 зараженных коронавирусом. Всего выздоровели 504 тысячи человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день излечились 394 жителя. Общее число выписанных пациентов в городе достигло 165 тысяч. В Подмосковье поправились 342 человека, количество переболевших за весь период пандемии превысило 41 тысячу.

Больше ста инфицированных вылечилось в Петербурге, Ханты-Мансийском округе, Красноярском крае, Челябинской области.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 733 тысяч фактов заражения. 218 тысяч граждан остаются активными носителями вируса. 11 439 больных умерло. Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.

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