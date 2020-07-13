Журналистка не мыла голову неделю, показала фото и снискала поддержку в сети

Британская журналистка, телеведущая Ульрика Йонссон (Ulrika Jonsson) поделилась селфи после душа и призналась, что не мыла волосы больше недели. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 52-летняя знаменитость позирует с мокрыми волосами. «Солнце вернулось! Итак, я помыла волосы впервые за восемь дней. (Боже, я ненавижу мыть волосы. Это ужасно скучно)», — поделилась она ощущениями в посте, который набрал более шести тысяч лайков.

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Журналистка снискала поддержку в сети: подписчики согласились с ней и поблагодарили ее за искренность в комментариях. «Обожаю твои красивые и честные публикации, это словно глоток свежего воздуха», «Мыть волосы — это такая суета. Тоже ненавижу этим заниматься», «Мытье волос явно переоценено», «Ты всегда заставляешь меня смеяться, лучшая страница. Мне нравится твой образ жизни» — написали пользователи.

В июне Ульрика Йонссон рассказала о своей зависимости от загара. По словам журналистки, она привыкла регулярно загорать, несмотря на то, что частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами наносит вред здоровью. Кроме того, Йонссон заявила о готовности умереть от солнца.

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