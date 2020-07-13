Умерла бывшая вокалистка Fairport Convention

Британская певица Джуди Дайбл, бывшая вокалистка электрик-фолк-группы Fairport Convention, скончалась в возрасте 71 года. Об этом сообщает The Guardian.

Исполнительница умерла после продолжительной болезни. Подробности ее смерти не уточняются.

Fairport Convention сформировалась в Лондоне в 1967-м, Дайбл пришла в коллектив в том же году. Группу, выступавшую в популярных лондонских клубах The Electric Garden, Middle Earth и UFO, прозвали «британской Jefferson Airplane». Через несколько лет Дайбл покинула коллектив, на ее место пришла солистка Сэнди Денни. После ухода из Fairport Convention Дайбл пела в фолк-дуэте Trader Horne, просуществовавшем до 1970 года. Позже певица выступала с группой Dyble Coxhill & the Miller Brothers, а в 1973-м на несколько десятков лет перестала заниматься музыкой. В 1997-м она выступила на фестивале, посвященном юбилею Fairport Convention, после чего занялась сольной карьерой.