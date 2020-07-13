Россиянам раскрыли секреты надежного пароля

Секрет надежного пароля заключается в его длине, регулярном обновлении, а также способе хранения. Об этом РИА Новости рассказали российские эксперты.

Глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров считает, что идеальный пароль должен представлять из себя комбинацию цифр, знаков препинания, прописных и строчных букв из 16 символов. Он также подчеркнул, что пароль не должен содержать какой-либо информации, которую можно найти в открытом доступе, например, дату рождения. Федоров отметил, что не следует использовать один пароль для учетных записей в разных сервисах, так как это облегчит доступ злоумышленников к личной информации пользователя.

По словам экспертов, на технических устройствах пароль следует хранить в менеджере паролей или связке ключей. При этом желательно генерировать его случайным образом. В то же время можно записывать пароль и на бумажные носители, так как в современном мире вероятность физической кражи пароля не так высока.

Ранее хакеры от лица одного из официальных Twitter-аккаунтов Министерства иностранных дел России предложили купить базу данных российских туристов. Преступники утверждают, что выставленные на продажу сведения о россиянах они получили на портале Госуслуг. Авторы сообщения предлагают купить данные за биткоины.

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