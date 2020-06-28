Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковать через сервис наблюдателя. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, передает ТАСС.

По словам Костырко, попытка атаки была совершена в 21:12 по московскому времени. «Злоумышленники пытались через ноду наблюдателя получить доступ к бюллетеням», — пояснил он РИА Новости. Попытка взлома блокчейн-системы не помешала ходу голосования, все голоса будут учтены, заверил Костырко.

Гендиректор АНО «ПравоРоботов», член Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн технологиям при Госдуме Никита Куликов назвал блокчейн самой безопасной системой с точки зрения применения в электоральных процессах. Он отметил, что в ней сохраняются все логи и изменения.

Эксперт также добавил, что взломать блокчейн нельзя, теоретически его можно только подменить другой. «Но это все будет на поверхности. В данном случае тут пытайся не пытайся, любые попытки будут видны и уже нельзя говорить о какой-то таинственности. Это не будет являться как таковым взломом», — сказал он.

По словам Куликова, в данной попытке хакеры пытались повлиять на систему через ноду наблюдателя, однако внесенных в блокчейн голосов это никак не коснулось. Он добавил, что совершенная хакерская атака изначально была обречена на провал, «либо имела сугубо показной характер».

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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