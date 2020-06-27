Явка на электронное голосование по Конституции превысила 70 процентов

Общая явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию превысила 70 процентов. Об этом в субботу, 27 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

По данным на утро субботы, число проголосовавших в Москве и Нижегородской области составило 822 тысячи. Было выдано 833 тысячи бюллетеней. Общее число зарегистрировавшихся на электронное голосование составило 1 190 726.

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