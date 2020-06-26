Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

С точки зрения лингвистики ошибки в бюллетенях для голосования по поправкам в Конституцию нет. Как заявила ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, пишет РИА Новости.

«В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция», — сказала российский лингвист. По словам Русецкой, полная конструкция выглядела бы так: «Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?» — пропущено слово, которое легко восстанавливается по смыслу.

«В естественной речи мы часто используем такие конструкции с пропусками, это облегает понимание, ускоряет обмен информацией», — добавила она, уточнив, что такое упрощение вопроса не критично с точки зрения лингвистики. Кроме того, формулировка не вызывает разночтения. Остальное — «дело социологов и общественного вкуса», — резюмировала она.

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. Это касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Северская отметила, что такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж. По ее словам, правильно — «в Конституции».

В Кремле пообещали ознакомиться с мнением филологов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибка «не имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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