Нашедшие останки расчлененной любовницы историка Соколова приняли их за мусор

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга прошел допрос моториста и капитана катера «Самара», принадлежащего ГУП «Экострой», которые нашли останки расчлененной любовницы историка Олега Соколова. Об этом сообщает «Фонтанка».

Свидетели рассказали, что занимаются сбором мусора в реках города. По их словам, утром 9 ноября 2019 года они достали мешок из воды на пересечении каналов Крюкова и Грибоедова. Найденное вместе с другим мусором было перегружено в шаланду, которая должна была доставить груз на свалку. И лишь 11 ноября начальство поинтересовалось у капитана, находил ли он что-то подозрительное. Он вспомнил про тяжелый мешок и пошел его проверять.

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«Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо. Потом я отошел, ну и поняли, что это тело человека без конечностей», — заявил свидетель в суде.

Останки в тот же день забрали сотрудники правоохранительных органов.

Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге при попытке утопить в реке Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками. Позже он признался, что убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко, затем расчленил ее тело, чтобы избавиться от улик. После этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона.

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