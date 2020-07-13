Уродливый мужчина назвал коронавирус лучшим событием в жизни

Пользователь Reddit с ником forgive_my_brain назвал коронавирус лучшим событием, которое происходило в его жизни. Мужчина признался, что всегда считал себя уродливым, однако перестал стесняться внешности, когда начал носить маску.

«Не могу описать, насколько я счастлив носить маску на моем уродливом лице. В толпе я чувствую себя так уверенно, как никогда не чувствовал раньше. Я могу даже сказать привет красивой девушке, а она ответит мне, потому что не увидит ужасного лица», — написал forgive_my_brain. Он добавил, что был бы рад носить маску до конца своих дней, потому что с ней его жизнь полностью изменилась и стала лучше.

В комментариях многие обратили внимание автора поста на то, что дело может быть не в спрятанном лице, а в уверенности, которую он чувствует в маске. «То, как люди относятся к себе, сильно влияет на их привлекательность», — отметил justlicktheballs.

Некоторые также написали мужчине, что ему не стоит слишком строго к себе относиться и считать себя уродливым. «У каждого свои критерии уродства, и дело не всегда во внешности», — подчеркнул HD_ROCKS_IN_321.

В апреле пользовательница Reddit из США также назвала коронавирусом лучшим событием в жизни. Благодаря пандемии она смогла устроиться на работу мечты. Пост вызвал негодование у многих комментаторов, которые подвергли девушку критике.

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