USAID выделило 1,3 миллиарда рублей на продвижение реформ в России

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило грант в размере 20,4 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей) на продвижение различных реформ в России. Об этом сообщается на сайте usaspending.gov, официальном ресурсе США, публикующем финансовую отчетность государственных органов.

Из опубликованных данных следует, что USAID выделило Германскому фонду Маршалла долгосрочный грант по линии программы CFDA. Перевод средств производится поэтапно с сентября 2017 года, а планируемая дата окончания финансирования — сентябрь 2022 года. В качестве страны реализации гранта указана Россия.

С 2007 по 2018 год Фонд Маршалла выделял в среднем два миллиона долларов в год на «укрепление демократических институтов» в странах Восточной Европы, в том числе и в России. Описание проведенных транзакций говорится, что их целью является «наращивание потенциала гражданского общества по продвижению местных, региональных и национальных (федеральных) реформ». После внесения Фонда Маршалла в список нежелательных НКО на территории России в 2018 году, Россия перестала фигурировать в списке стран, которые могут претендовать на гранты.

В сентябре 2019 года сообщалось, что USAID выделило Украине около миллиона долларов (более 24 миллионов гривен) на телерадиовещательное оборудование, с помощью которого украинский телесигнал будет передаваться на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

USAID работала в России с 1992 по 2012 год. За это время общая сумма всех проектов агентства составила около 2,7 миллиарда долларов. В 2012 году Москва уведомила Вашингтон о своем решении прекратить деятельность USAID на территории России из-за «попыток влиять через распределение грантов на политические процессы в стране».

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