США заплатят за демократические ценности на Украине

Агентство США по международному развитию (USAID) заплатит Киеву за реализацию программы «Национальная идентичность Украины через молодежную деятельность», которая предполагает развитие демократических ценностей. Об этом говорится в документе USAID.
Объем финансирования должен составить 38 миллионов долларов. Согласно документу, программа направлена на «развитие у украинской молодежи заинтересованности в демократическом европейском будущем».
Для этого агентство планирует заняться карьерной подготовкой молодежи, привлекать их для решения гражданских и общественных проблем, а также развития плюрализма в стране. В программе смогут участвовать люди в возрасте от 10 до 35 лет.
В документе отмечается, что программа поспособствует «противостоянию российской агрессии и пагубному влиянию Кремля». Помимо этого, агентство хочет обеспечить разрыв Украины «с ее советским прошлым».
31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Государственного департамента США. В то же время государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео на встрече в Киеве с главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку «в борьбе с российской агрессией».