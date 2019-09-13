США помогут донести до Крыма украинскую речь

США выделили Украине около миллиона долларов (более 24 миллионов гривен) на телерадиовещательное оборудование, с помощью которого украинский телесигнал будет передаваться на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил заместитель помощника американского госсекретаря Джордж Кент, передает «Крым.Реалии».

По его словам, деньги Киеву выделило Агентство США по международному развитию (USAID). Оборудование, которое будет куплено на эту сумму, «обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи».

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Глава одного из отделов Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Украины Леонид Семенченко заявил, что Киев уже установил четыре цифровых передатчика сигнала. «Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с Автономной Республикой Крым», — отметил он, добавив, что еще семь передатчиков Украина получит до конца 2019 года.

В августе 2017-го Киев объявил о начале трансляции украинских телеканалов на Крым. Однако уже спустя две недели стало известно, что вещание каналов так и не началось. В конце того же года Национальный совет Украины по вопросам теле- и радиовещания сообщил об очередных планах наладить трансляцию в Крыму. Уточнялось, что в направлении полуострова будет организовано аналоговое вещание двух украинских телеканалов и семи радиостанций.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев не признает результаты плебисцита, Москва настаивает на легитимности процедуры.

Часть Донбасса провозгласила независимость от Киева весной 2014 года, после смены центральной власти на Украине. С этого же момента в регионе идет конфликт между украинскими вооруженными силами с одной стороны и повстанцами из Донецкой и Луганской областей — с другой.

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