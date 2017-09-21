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Украинская вышка на границе с Крымом начала вещание российского радио на Украину

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Построенная в Херсонской области вышка, которая должна была транслировать украинские радио- и телепередачи на Крым, вместо этого осуществляет вещание российских радиостанций на Украину. Об этом на заседании в Геническом райсовете рассказал глава районной администрации Александр Воробьев. Видео совещания на YouTube опубликовало издание «Новый визит».

На мероприятии, посвященном информационной безопасности, присутствовал представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. «Мы построили [вышку], но этим пользуются сегодня, к сожалению, оккупанты, нашими этими устройствами на той станции. Они блокируют и передают свою информацию на той же частоте, и все тут слышат во всем районе», — сказал Бабин.

Глава районной администрации сообщил, что и сам слушает российское радио. «Что касается информации, которая транслируется с той вышки, которую мы построили на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено радио, украинское радио, но в последнее время я в курсе, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какая ситуация в Москве», — отметил Воробьев.

В августе член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский объявил, что Киев начал трансляцию украинских каналов на Крым. Чиновник призвал земляков, которые проживают в Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, «направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео».

В феврале Костинский утверждал, что «уже сейчас в Крыму можно слушать "Украинское радио" и Meydan Radiosı». По его словам, вещание велось в центральных и северных районах полуострова. В свою очередь, вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский объяснил, что заявления Костинского об украинском вещании на полуострове вызваны звуковыми галлюцинациями.

В январе в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом было завершено строительство 150-метровой вышки, с помощью которой украинские телеканалы и радио должны были осуществлять вещание на территории полуострова.

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