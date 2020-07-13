Сообщение об открытии Венгрии для российских туристов исчезло

Венгрия не намерена принимать туристов из России и включать страну в «желтый» список по степени опасности заражения коронавирусом — ранее такое сообщение появилось в Facebook-аккаунте посольства Венгрии в России, однако впоследствии публикация исчезла. На это обратили внимание в TourDom.ru.

В свою очередь, представитель консульства опроверг изложенную информацию и указал на ее преждевременность. Известно, что въезд в Венгрию будет открыт исключительно для местных граждан и обладателей вида на жительство, прибывающих из стран, отнесенных к «зеленой» или «желтой» категории.

Кроме того, поездка должна быть дополнительно согласована с венгерской полицией. «Таким образом, для российских туристов ничего не изменилось: въехать в Венгрию они не могут», — указано в тексте.

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Ранее в официальном Facebook-аккаунте посольства Венгрии в России появилась информация о том, что после открытия границ страна будет готова принять россиян с 15 июля. Единственным условием для въезда в Венгрию является наличие справки о том, что путешественник имеет отрицательные результаты теста на коронавирус.

Согласно последним данным, в Венгрии с начала пандемии зафиксировано 4247 случаев заболевания COVID-19. При этом из больниц выписаны 3073 пациента, 595 носителей инфекции скончались.

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