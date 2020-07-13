Венгрия назвала единственное условие для возвращения российских туристов

Венгрия заявила о том, что после открытия границ она будет готова принять российских туристов с одним условием. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте посольства Венгрии в России.

По словам венгерских представителей, Россия вошла в «желтую зону» стран. Российские туристы смогут посещать страну уже с 15 июля. Единственным условием для въезда в Венгрию является наличие справки о том, что путешественник имеет отрицательные результаты теста на коронавирус.

Дипломаты сообщили, что все въезжающие в страну обязаны будут провести две недели на карантине. Тем не менее те, кто предоставят сразу две справки за последние пять дней (с разницей в 48 часов) об отсутствии коронавируса, смогут избежать карантина.

Ранее в России описали туристический сезон после открытия границ. По мнению экспертов, спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит. Они считают, что даже открытие Европы для россиян не спасет сезон, поскольку путешественникам потребуется немало времени для того, чтобы получить справки или сертификаты здоровья.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!