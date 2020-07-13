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Венгрия назвала единственное условие для возвращения российских туристов

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Фото: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

Венгрия заявила о том, что после открытия границ она будет готова принять российских туристов с одним условием. Об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте посольства Венгрии в России.

По словам венгерских представителей, Россия вошла в «желтую зону» стран. Российские туристы смогут посещать страну уже с 15 июля. Единственным условием для въезда в Венгрию является наличие справки о том, что путешественник имеет отрицательные результаты теста на коронавирус.

Дипломаты сообщили, что все въезжающие в страну обязаны будут провести две недели на карантине. Тем не менее те, кто предоставят сразу две справки за последние пять дней (с разницей в 48 часов) об отсутствии коронавируса, смогут избежать карантина.

Ранее в России описали туристический сезон после открытия границ. По мнению экспертов, спасти летний туристический сезон на выездных направлениях уже не удастся и внутреннему туризму он конкуренции не составит. Они считают, что даже открытие Европы для россиян не спасет сезон, поскольку путешественникам потребуется немало времени для того, чтобы получить справки или сертификаты здоровья.

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