Появилось видео с места крушения Ан-2

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Появилось видео с места крушения самолета Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области. Ролик, предоставленный МЧС России, опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что самолет развалился на две части — у него отделилась хвостовая часть. На передней части видна копоть — самолет загорелся после падения.

Самолет Ан-2 упал в понедельник, 13 июля, в 04:10 по московскому времени возле деревни Кистенево. На земле нет разрушений и жертв, в результате крушения погиб один человек, второй доставлен в больницу.

В Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета сообщили, что самолет мог разбиться из-за того, что во время полета задел линии электропередачи, после чего упал и загорелся. При этом следствие рассматривает версии о техническом состоянии воздушного судна и действиях пилота.

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