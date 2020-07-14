В федеральных тюрьмах США возобновили казни

Верховный суд США постановил, что федеральные власти страны могут возобновить исполнение смертной казни: тем самым просьбу о задержке отклонили. Об этом сообщает Reuters.

Это первые за 17 лет казни на федеральном уровне, до этого высшую меру наказания к преступникам применяли только местные власти.

Отмечается, что пять судей проголосовали за, а четверо — против. На этой неделе планируется казнить двух федеральных заключенных в Индиане.

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13 июля апелляционный суд в США также запретил переносить казнь. На этом настаивали родственники жертв преступника, которые боялись заразиться коронавирусом во время исполнения приговора.

Казнят Даниэля Льюиса Ли (Daniel Lewis Lee) — члена группы сторонников превосходства белой расы, убившего семью из трех человек.

О том, что в середине месяца в США возобновят смертные казни преступников, осужденных на федеральном уровне, стало известно 9 июля. В частности, смертельные инъекции будут введены двум заключенным в штате Индиана, обвиняемым в убийстве детей. Посетить казнь разрешат семьям преступников, а также родственникам их жертв.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей.

Последняя казнь на федеральном уровне была проведена в 2003-м, при этом в федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

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