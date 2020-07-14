В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино

Группа депутатов украинского парламента от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» заблокировала подписание принятого Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса на Украине. Постановление об отмене принятого законопроекта опубликовано на сайте украинского парламента.

Согласно украинскому законодательству, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление. Текст документа еще не опубликован.

Ранее Рада поддержала законопроект о легализации игорного бизнеса. За него проголосовали 248 народных депутатов, из них 224 голоса отдали представители президентской партии «Слуга народа».

В мае легализовать игорный бизнес в стране призвал глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. По его словам, законодательство не соблюдается, а дивиденды от подпольной работы казино и игровых клубов получает не бюджет, а «крышеватели».

Запрет азартных игр на Украине действует с 2009 года. В Верховную Раду внесен законопроект о легализации игорного бизнеса.

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