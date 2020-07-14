Правильный способ завязывать шнурки вызвал споры в сети

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Среди пользователей платформы TikTok возник спор по поводу верного способа завязывать шнурки. На посвященный этому видеоролик и дискуссию в комментариях обратили внимание в Daily Mail.

На основе исследования, проведенного журналистами The Royal Society, автор видео заявляет, что единственный правильный вариант — это «стандартный» узел. Так, на кадрах человек завязывает на ботинке обычный узел, затем делает из правого шнурка петлю, опоясывает ее левым шнурком, продевает его под петлей и затягивает.

После этого в ролике рассказывается о неверном, с его точки зрения, способе под названием «заячьи ушки». Отмечается, что это самый простой, детский вариант завязать шнурки: они закрепляются за счет двух затянутых на узел петель. Автор утверждает, что такой узел не продержится дольше 15 минут.

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Мнение комментаторов на указанную тему после просмотра видео разделились. Одни согласились с заявлением автора: «Я делаю это именно так всю жизнь и недоумеваю, почему надо мной смеются друзья», «Я всегда считал тех, кто использует "заячьи ушки" не способными к логическому мышлению», «Любители "заячьих ушек" кажется мне странными», — высказались они.

Другие сочли метод «стандартного» узла неверным. «Зачем усложнять жизнь, когда можно просто сделать второй узел из петель над первым?», «Мой личный опыт показал, что "заячьи ушки" держатся дольше». «Стандартный вариант придумали те, кому было скучно. Недаром же "заячьим ушкам" нас учат с детства», — писали юзеры.

В июне другая пользовательница TikTok раскрыла способ завязывания шнурков за несколько секунд. Она сделала петли на каждом шнурке, а затем, сжимая каждую пальцем противоположной руки, продела петли друг через друга. Процесс завершается затягиванием узла.

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