МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном

МИД Армении вызвал посла Украины Ивана Кулебу из-за заявления украинского внешнеполитического ведомства о конфликте на армяно-азербайджанской границе. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает «Sputnik Армения».

Дипломата принял замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Он проинформировал посла о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня и целенаправленном обстреле гражданской инфраструктуры и мирного населения, сообщил армянский МИД.

Накануне МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. При этом Киев подчеркнул, что выступает «за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ».

Бои на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации. Армения заявила о двоих убитых военнослужащих со своей стороны. Азербайджан потерял 11 человек.

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