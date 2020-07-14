Раскрыта роль британской королевы в крупнейшем кризисе в Австралии

Возможность отставки премьер-министра Австралии Гофа Уитлэма во время крупнейшего конституционного кризиса в 1975 году обсуждалась с королевой Великобритании Елизаветой II, но итоговое решение было принято без ее прямого участия . Об этом говорится в раскрытых по решению суда переписках Букингемского дворца с генерал-губернатором Джоном Керром, сообщает The Guardian.

Керр открыто обсуждал эту перспективу с Мартином Чартерисом, частным секретарем королевы на тот момент. За неделю до того, как он принял решение сместить главу австралийского правительства, Керр получил от представителя монаршей особы крайне одобрительный отзыв о своей роли в управленческом процессе.

В письме из дворца, датированном 4 ноября 1975 года, высоко оценивается «умение и мудрость» генерал-губернатора, а также его беспристрастность. Там же говорится, что в Лондоне доверяют его способности брать на себя ответственность и верят, что он применит свою возможность распустить австралийский парламент только по конституционным, а не политическим причинам. Речь шла о том, что кризисом в стране не преминут воспользоваться оппозиционные силы.

В день отставки Уитлэма Керр написал в Букингем письмо, в котором объявил, что не информировал напрямую о своем решении освободить премьера от должности. По его словам, ответственность лежит только на нем, и для Ее Величества будет лучше именно так. Впрочем, он называет своим долгом немедленно уведомить ее о произошедшем. Чартерис положительно оценил такой ход в ответном письме.

Сообщается, что дополнительной мотивацией стало то, что Уитлэм намеревался в ближайшее время ходатайствовать перед королевой об отставке генерал-губернатора: Керр написал, что не мог поставить королеву в положение, когда ей пришлось бы выбирать между отставкой двух государственных мужей.

Полная переписка королевского дворца с Керром была обнародована по решению суда. Тяжбы по заявлению историка Дженнифер Хокинг длились более четырех лет. Письма называют самым важным документом, посвященным конституционному кризису в Австралии — крупнейшему политическому событию в истории страны.

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