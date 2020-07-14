Предсказано будущее Windows

Переход Apple на собственные процессоры для компьютеров серьезно повлияет на ОС Windows и рынок ARM-процессоров. Об этом в своем блоге Monday Note заявил бывший исполнительный директор Apple Computers Жан-Луи Гассе (Jean-Louis Gassée).

По оценке Гассе, компьютеры Mac на процессорах Apple Silicon поднимут планку портативных ПК и заставят другие компании активнее конкурировать за долю на рынке. Выход новых Mac будет способствовать исчезновению дуополии на рынке ARM-процессоров и ослаблению позиций Microsoft и Intel. Также Microsoft придется модернизировать и оптимизировать Windows для портативных устройств.

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«Либо забудьте о Windows на ARM и уступите будущее для компьютеров Apple, либо двигайтесь вперед», — призвал Microsoft Гассе. По его словам, компании придется улучшать совместимость приложений на Windows и предлагать серьезную альтернативу компьютерам Mac. «Apple не только выпустит лучшие Mac, но и заставит Microsoft оптимизировать как аппаратную, так и программную части Windows на ARM», — заключил предприниматель.

Жан-Луи Гассе заявил, что второй крупнейший игрок на рынке процессоров — Intel — сейчас находится в более худшем положении, чем когда он потерял влияние на рынке смартфонов. По мнению предпринимателя, из-за дуополии Intel-Windows компания зарабатывала серьезные деньги на инфраструктуре x86, которую Гассе считает устаревшей.

Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что первые компьютеры Apple на процессорах собственного производства появятся до конца года. Всего за ближайший год компания представит четыре ноутбука на базе Apple Silicon. Компания анонсировала переход от чипов Intel к собственным процессорам в ходе презентации на WWDC 2020.

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