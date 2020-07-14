Оптическая иллюзия с головой зебры запутала пользователей сети

Фотограф дикой природы из Индии запечатлел в кенийском заповеднике Масаи-Мара двух зебр и создал оптическую иллюзию. Снимок с животными обрел популярность в Twitter и запутал пользователей сети.

Сарош Лодхи (Sarosh Lodhi) сделал необычную фотографию с зебрами во время поездки в национальный заповедник Кении. На кадре одна из зебр спряталась в тени собрата, а другая — смотрит в объектив камеры. Друг Лодхи, сотрудник лесной полиции Парвин Касван (Parveen Kaswan), выложил уникальный снимок в Twitter и предложил юзерам угадать, какой из зебр принадлежит голова.

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Публикация собрала более 500 ретвитов и комментариев, а также тысячи лайков. Пост разделил пользователей сети на два лагеря. Одни утверждали, что ближе к камере стоит левая зебра. «Левая, если судить по складкам на шее (они указывают на то, что ее голова наклонена вправо), — объясняли комментаторы. — У правой зебры нет складок на шее, так что ее голова спрятана за головой левой особи».

Другие же делали выводы, анализируя положение ушей животных. «Если судить по ушам, только левая зебра может стоять позади, потому что правая не смогла бы так вывернуть уши. Правильный ответ — правая». Некоторые принялись шутить, что трудно ответить правильно, когда дело касается зебр.

Несколько пользователей решили, что фотографию специально отредактировали, чтобы запутать людей. В результате автор снимка Лодхи разрешил спор, раскрыв правильный ответ. По его словам, именно левая зебра находилась ближе всего к камере и смотрела в объектив.

Ранее СМИ обратили внимание на видеоролик с «огнедышащим» альпака. Оптическую иллюзию создала игра рассветных солнечных лучей в паре от дыхания животного на морозе.

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