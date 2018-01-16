Фермер снял на видео «огненный пар» из пасти альпака

Владелец фермы альпак в американском штате Колорадо Эйрон Шульц (Aron Shultz) запечатлел, как один из его питомцев будто бы дышит огнем. На ролик с необычной оптической иллюзией обратило внимание издание Daily Mail.

Шульц объясняет необычное зрелище игрой рассветных солнечных лучей в облачке теплого дыхания альпака на морозе. «В холодном воздухе облачко от теплого дыхания альпаки подсветило рассветное солнце», — пояснил фермер. Попавшую на видео альпака зовут Корица.

Комментаторы к видео сочли, что Шульц применил спецэффекты, но тот уверяет, что никак не редактировал ролик. «Это мое любимое видео, я запечатлел уникальное зрелище, и людям оно очень нравится», — хвастается фермер.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!