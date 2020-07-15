Названа причина смерти популярной блогерши во время беременности

Популярная британская блогерша Николь Теа (Nicole Thea) скончалась в возрасте 24 лет во время беременности из-за сердечного приступа. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на семью умершей.

По словам родственников, Теа жаловалась партнеру Глобалу Боге (Global Boga) на боли в груди и спине незадолго до смерти. Она скончалась дома в городе Мексборо на восьмом месяце беременности, ее нерожденный сын также погиб.

Дядя Теа, Чарльз Мюррей (Charles Murray) рассказал изданию, что блогерша также жаловалась на проблемы с дыханием. Он пояснил, что, по предварительным данным, в результате приступа произошла остановка сердца. Он объяснил, что семья не ожидала подобного исхода, так как Теа была танцовщицей и ранее не имела серьезных проблем со здоровьем. Мюррей подчеркнул, что точную причину смерти сможет назвать уже после завершения медицинской экспертизы.

Теа была известна в интернете как YouTube-блогерша, танцовщица и дизайнер аксессуаров. В последних видео она рассказывала о своей беременности. Во многих роликах принимал участие и ее партнер. В постах пара регулярно говорила о радости из-за предстоящих родов и желании воспитать собственного ребенка.