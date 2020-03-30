Российская порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность

Российская порнозвезда, 35-летняя Елена Беркова объявила о второй беременности. Она рассекретила беременность в соответствующем посте в Instagram.

На фотографии Беркова держит положительный тест на беременность. При этом порноактриса никак не прокомментировала публикацию, лишь написав на английском «без комментариев».

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Пиар-директор Максим Клименко подтвердил Starhit информацию о беременности. По его словам, актриса сделала несколько тестов до публикации в Instagram.

Беркова уже воспитывает сына от стриптизера Ивана Белькова, третьего супруга. На вопрос об отце второго ребенка Клименко изданию не ответил.

В 2019 года Беркова была помолвлена и собиралась замуж в шестой раз. Ее избранником был должен стать 42-летний миллиардер Александр Путинцев. По словам пиар-директора порноактрисы, Путинцев уехал в Индию на постоянное проживание.

Ранее сообщалось, что Беркова приобрела квартиру в центре Москвы. В жилом помещении есть, в том числе, гардеробная с потайным шкафом, где порнозвезда прячет секс-игрушки.

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