Россия призвала Грузию прекратить провокации на границе

Москва попросила Грузию отказаться от провокационных действий на границе. Об этом говорится в опубликованном комментарии на сайте МИД России.

«Призываем грузинские власти положить конец провокационным действиям и заявлениям, использовать все имеющиеся диалоговые форматы с Россией, Абхазией и Южной Осетией», — заявили на Смоленской площади. Дипломаты поясняют, что под этими форматами подразумеваются в том числе «региональные Механизмы по предотвращению и реагированию на инциденты, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье и неформальный переговорный канал "Григорий Карасин — Зураб Абашидзе"».

Кроме того, в Москве выразили надежду на «более энергичную разъяснительную работу грузинских властей с собственным населением с тем, чтобы не допускать новых случаев незаконного пересечения границы».

Комментарий появился после того, как в Абхазии российские пограничники задержали трех граждан Грузии, которые незаконно пересекли границу и углубились на территорию республики. Также 11 июля гражданин Грузии нарушил границу с Южной Осетией и углубился на территорию страны в окрестностях населенного пункта Ахмадз Ленингорского района. При появлении южноосетинских пограничников он произвел по ним несколько выстрелов из ружья, ответным огнем он был ранен.

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