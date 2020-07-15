Молодую пару осудили за убийство россиян с помощью ножей, ледоруба и биты

Свердловский областной суд вынес приговор 23-летнему Александру Нетунаеву и его любовнице 25-летней Анастасии Рябухиной, которые расправились с четырьмя жертвами и спрятали их тела в подвале. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Они признаны виновными в убийствах и надругательстве над телами умерших. Нетунаева приговорили к 19 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, его подругу — к 18 годам в колонии общего режима.

В поселке Зюзельский молодая пара в ночь на 21 февраля 2019 года убила мать и старшую сестру Рябухиной с супругом. Мотивом расправы стала личная неприязнь с родственниками, с которыми подсудимые жили в одном доме. Регулярные ссоры возникали в том числе из-за того, что пара не заботилась о своих детях, поэтому за ними приглядывала мать Рябухиной.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди расправились с родными при помощи ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами. Над телом одной из жертв убийцы надругались. А затем спрятали погибших в подполе дома, заколотили гвоздями лаз, накрыли его половиками и поставили сверху тяжелую бочку. Пара осталась жить в этом доме. А в ночь на 28 февраля 2019 года к ним пришел знакомый, с которым у Нетунаева произошел конфликт, и был убит при помощи ремня и ножа. Тело спрятали в сенях дома.

Около месяца пара прожила с убитыми ими жертвами в одном доме. Преступления были раскрыты после того, как в полицию обратилась мать последнего погибшего с заявлением о его пропаже.

20 марта 2019 года сообщалось о задержании пары по обвинению в массовом убийстве.