Бандиты с методами 90-х заставили россиян копать себе могилы и попались ФСБ

В Новосибирской области сотрудники ФСБ задержали пятерых россиян, которые организовали банду, зарабатывавшую мошенничеством и вымогательствами. Об этом в среду, 15 июля, сообщает полиция региона.

По данным правоохранительных органов, бандитскую группировку, действовавшую методами 90-х, возглавлял 28-летний ранее судимый житель Бердска. Подозреваемые обманом или угрозами заставляли жителей области брать в банках и микрофинансовых организациях кредиты и покупать им дорогостоящие смартфоны или просто отдавать деньги. Несогласных избивали и угрожали убийством. Некоторых вывозили в лес и заставляли копать себе могилы.

Бандиты обычно обещали своим жертвам позже погасить кредит из своих средств, но никогда этого не делали. Следующую жертву обычно выбирали из числа знакомых тех, в отношении кого уже было совершено преступление. Оперативникам известны случаи, когда бандиты отбирали у потерпевших автомобили, которые позже сдавали в ломбард.

Оперативники установили причастность задержанных к семи эпизодам вымогательства и 12 случаям мошенничества. Во время обысков у членов банды нашли почти два десятка паспортов местных жителей, 18 банковских карт, ноутбуки, кастет, пневматический пистолет и тетради с записями «черной» бухгалтерии.

В полиции региона возбудили уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 163 УК РФ («Вымогательство»). Расследование уголовного дела продолжается.

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