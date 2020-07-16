Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео

Жительница Сингапура сняла на видео, как две крысы устроили поединок на глазах у кота. На запись обратил внимание портал Bored Panda.

8 июля женщина под ником Cheez Goh опубликовала в Facebook видео с крысами и предложила зрителям угадать, за кем в итоге погнался кот. На кадрах крысы дерутся в одном из жилых домов. Кот стоит поодаль и терпеливо наблюдает за их битвой. Видео прерывается, когда грызуны разбегаются в разные стороны.

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«Шла домой и стала свидетелем такой забавной картины! — написала Cheez Goh под видео. — Мы привыкли к дерущимся котам. А вы когда-нибудь видели, как дерутся крысы? Кот поступил мудро, что не полез в чужую разборку. Угадаете, за кем в итоге погнался кот? За той, что побежала в мою сторону, или той, которая умчалась в противоположном направлении? Победителя угощу кофе».

Публикация стала вирусной и собрала десятки комментариев. Люди принялись шутить, вспоминать сцены из фильмов и угадывать мысли героев видео. Одни заявляли, что крысы устроили битву, чтобы отвлечь кота. Другие же фантазировали, что именно кот заставил грызунов драться, а сам наслаждался зрелищем.

Позже Cheez Goh рассказала журналистам, что именно произошло за кадром. «Одна из крыс побежала в мою сторону, не заметив, что я снимаю ее на видео. Я испугалась, что она приближается ко мне, и встрепенулась. Тогда крыса развернулась в сторону кота. Правда, кот все равно упустил ее — та улизнула в канализацию. Крыса оказалась очень шустрой!» — отметила она.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Малага крупная крыса дала отпор напавшей на нее бродячей кошке. На записи видно, как черная кошка пытается схватить огромную крысу, но через несколько секунд грызун решительно прыгает в ее сторону, а хищница пятится.