Смелая крыса сразилась с бродячей кошкой и попала на видео

Крупная крыса дала отпор напавшей на нее бродячей кошке в испанском городе Малага. На видео с животными обратило внимание издание Daily Mail.

На записи, сделанной в среду, 3 июня, видно, как черная кошка пытается схватить огромную крысу. Но через несколько секунд грызун решительно прыгает в ее сторону, а хищница пятится.

После этого смелая крыса скачет еще два раза, а затем убегает вниз по улице. Кошка пускается в погоню.

Оператор описал видео как «эпическую битву» и добавил, что он и его друзья заметили происходящее, когда неожиданно услышали странные звуки у себя за спиной. Опубликованный на YouTube клип набрал более 13,8 тысячи просмотров, несколько комментаторов аплодировали действиям крысы. Один из пользователей написал: «Крыса напоминает мне о черепашках-ниндзя». «Эта крыса заслуживает того, чтобы жить», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Стамбуле прохожие сняли на видео, как крыса прогнала кошку, которая собиралась ее съесть. Опешившая кошка отступила, а грызун убежал и скрылся в трещине в стене ближайшего здания.

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