Кот победил стаю из шести собак

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В Турции кот напал на стаю из шести собак, чтобы защитить свою территорию. На видео инцидента обратило внимание британское издание Daily Mail.

На записи с камер наружного наблюдения видно, как ночью два больших пса подходя к ступеням, на которых сидит черный кот. Они обнюхивают его, и вдруг животное вскакивает и набрасывается на них. После этого собаки убежали.

Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Четвертая и пятая собаки вышли из-за припаркованной машины на улице, но быстро скрылись, встретив грозного кота. Последний пес из стаи, не приближаясь к животному, просто пронесся за остальными вдоль дороги.

В январе сообщалось, что очевидцы сняли драку между котом и лисой на границе России и Польши. Причиной конфликта стала сосиска, которую бросили туристы, стоявшие неподалеку.

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