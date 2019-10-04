Крыса победила кошку и обратила ее в бегство

В турецком городе Стамбуле прохожие засняли на видео, как крыса прогнала кошку, которая собиралась ее съесть. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах видно, как черно-рыже-белая кошка замечает крысу, бегущую вдоль темной улицы. Она решает напасть на нее, прыгает в сторону грызуна и хватает его за хвост. Однако вместо того, чтобы сдаться, крыса внезапно бросается на преследователя и шипит на него.

Опешившая кошка отступает, а грызун убегает прочь, скрываясь в трещине в стене ближайшего здания. За кадром слышен смех прохожего, снявшего ролик.

Ранее СМИ обратили внимание на ролик, на котором бродячий кот по кличке Васька сразился со сбежавшей из контактного зоопарка змеей рода полоз. Кот вышел победителем из схватки и съел свою добычу.

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