Крыса схлестнулась в схватке со змеей и победила

В Китае крыса сразилась со змеей и победила. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Необычное поведение животных засняли жители одной из деревень в провинции Гуандун на юго-востоке Китая. Маленькая крыса несколько раз укусила змею в голову. При этом на кадрах видно, что противник грызуна оказался в несколько раз крупнее его. «У змеи идет кровь! Ее покусала крыса!» — крикнул оператор. Рептилия при этом не сильно сопротивлялась, и на теле грызуна не было видно следов борьбы. В итоге крыса утащила добычу в кусты.

Была ли змея ядовитой, неизвестно. Комментаторы отметили, что обычно змеи едят крыс, и добавили, что грызуны превратились в «пугающих существ».

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