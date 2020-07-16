В России за сутки выявили 6428 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 85 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 167 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8443 человека.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 752 797 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

За сутки с 14 на 15 июля в стране было зафиксировано 6422 новых случая в 85 регионах. Сообщалось, что за день 156 человек скончались, 10 424 человека выздоровели.

Ранее директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, что тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. По ее словам, сложности могут возникнуть с определением того, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой организма. «Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.