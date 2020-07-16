Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказала директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

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По ее словам, сложности могут возникнуть с определением того, активен ли вирус или уже подавлен иммунной системой организма. «Если тесты неудачно выбирают антиген, они могут заметить остаточные следы других вирусов», — объяснила она.

Попович добавила, что российские тесты обладают погрешностью в четыре процента. Она отметила, в случае имеющихся симптомов заболевания лучше несколько раз сдать анализ.

15 июля вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в России выделено более 100 штаммов коронавируса. Она отметила, что в стране разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, и, судя по результатам исследования, их начнут применять «в скором времени».

На 15 июля в России выявлено 746 369 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.