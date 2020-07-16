Россию обвинили в агрессии и пренебрежении правом других стран

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в агрессии и пренебрежении правом других стран в беседе с Zeit. Об этом сообщает РИА Новости.

«Российское государство отстаивает свои интересы — какие бы исторические истоки они ни имели — очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах пренебрегает правом других стран на самоопределение», — заявила она.

Глава ведомства добавила, что властям ФРГ необходимо донести до России ясную позицию об обороноспособности государства и его способности защитить себя в случае необходимости. При этом Крамп-Карренбауэр отметила, что Берлину нужно «разумное соседство» с Москвой.

Ранее сообщалось, что правительство Германии предложило ЕС совместно ввести санкции против России. Такие меры хотят принять из-за масштабной кибератаки на Бундестаг, в которой обвиняют Москву. Отмечается, что такой запрос поступил от фракции Левой партии в парламенте страны. Решение обосновали «материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников».