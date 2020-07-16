В Белоруссии журналисту сломали нос при задержании

В Белоруссии журналисту «Радио Свобода» Антону Трофимовичу сломали нос при задержании. Об этом сообщается на сайте редакции.

Корреспондента задержали в Минске 15 июля. Незадолго до этого он вел репортаж от здания Центризбиркома, где собрались сторонники претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, чтобы подать жалобу на его недопуск к выборам.

Трофимович рассказал, что при задержании ему скрутили руки за спиной и сильно ударили по носу. После освобождения он обратился к врачам, которые наложили ему четыре шва.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила, что Трофимович оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.

14 июля недопуск Бабарико на выборы вызвал акции протеста, которые вылились в стычки с ОМОНом. Задержаны почти 300 человек. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.