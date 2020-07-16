За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в нижнюю палату парламента законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную в России информацию. Документ доступен в базе данных Госдумы.

Глава думского комитета по информационной политике и его заместитель предложили штрафовать граждан на 50-100 тысяч рублей, должностных лиц — на 200-500 тысяч рублей. За отказ удалять контент юридических лиц предложили штрафовать на сумму от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. О какой именно информации идет речь, в законопроекте не уточняется.

Отдельно прописаны штрафы за информацию, в которой содержатся призывы к экстремизму, детская порнография, данные об изготовлении, приобретении, «местах культивирования» и «методах разработки» психоактивных веществ. В таком случае штраф для граждан составит 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц — 400-800 тысяч рублей, а для юридических — от трех до восьми миллионов рублей.

Если владелец сайта или провайдер повторно не удалили эти запрещенные данные, то предлагается увеличить размер штрафа: для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц — до одного миллиона рублей, а для юридических — до 15 миллионов рублей.

В пояснительной записке Хинштейн и Боярский указали, что проект закона создан из-за того, что в действующем российском законодательстве нет ответственности за отказ удалить запрещенную в России информацию.