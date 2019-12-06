В России захотели избавиться от анонимных комментаторов

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложили верифицировать всех пользователей, которые оставляют комментарии к публикациям СМИ в интернете. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова.

Зыков написал в обращении, что нужно предоставить пользователям возможность авторизации, например, через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Автор инициативы отметил, что пользователи оставляют мнение под вымышленными именами. Зыков назвал распространяемую информацию зачастую недостоверной, а также запрещенной российским законодательством. По его словам, ответственность за размещенную информацию должен нести пользователь, который ее оставил, а не СМИ. Согласно действующим законам, сейчас редакциям могут грозить штрафы или наказание вплоть до прекращения деятельности.

В октябре в Общественной палате назвали основные проблемы анонимности в сети. По мнению ОП, это мошенничество в интернете или по телефону. Комиссия предложила ужесточить контроль над данными при регистрации со стороны операторов связи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!