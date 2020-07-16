Россиян призвали не планировать отпуск в Турции

Российских туристов призвали не спешить планировать отпуск в Турции, несмотря на сообщения о договоренности по поводу возобновления перелетов между странами. С таким заявлением выступил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News.

Как отметил Осауленко, открытие границ «не означает возобновления обмена турпотоками»: в первую очередь, это решение коснется людей, которые работают, учатся или проходят лечение за границей.

«Когда к этому списку добавится категория "турист" — открытый вопрос», — сказал он, добавив, что онлайн-бронирование туров в Анталью пока не производится, и время «паковать чемоданы» в Турцию для россиян еще не наступило.

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15 июля Минтранс Турции заявил о достижении договоренности по возобновлению авиасообщения с Россией, прерванного из-за введенных во время пандемии коронавируса ограничений.

В свою очередь представитель российского министерства транспорта отказался комментировать заявление турецких коллег, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили запуск перелетов по телефону и дали поручения ведомствам приступить к переговорам.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.