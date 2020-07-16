Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве

В Татарстане по подозрению в организации убийства задержан бывший министр экологии и природных ресурсов республики Аглям Садретдинов. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По версии следствия, в 2003 году он, будучи главой Буинского района, заказал убийство жителя этого же района республики. Для этого Садретдинов обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартал», которые получили от него 180 тысяч рублей. Мужчину расстреляли на пороге его дома.

Уточняется, что поводом для расправы послужила активная гражданская позиция жертвы — он неоднократно обращался в различные инстанции с жалобами на Садретдинова.

В августе 2012 года в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, экс-министр был признан виновным в халатности, но в 2014 году дело прекратили в связи с истечением срока давности.

Садретдинов занимал пост главы Буинского района Татарстана с 1998-го по 2007 год. С июня 2007-го по ноябрь 2010 года возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

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