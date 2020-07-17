Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Россия снизила объем вложений в госбумаги США в мае 2020 года более чем на миллиард долларов: он снизился с 6,85 миллиардов до 5,39 миллиардов долларов. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США, передает ТАСС.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 3,75 миллиарда долларов вместо 4,01 миллиарда долларов месяцем ранее, на долю краткосрочных — 1,63 миллиарда по сравнению с 2,83 миллиарда долларов в апреле.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года Россия больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США. Общий объем вложений снизился с 12,58 до 3,85 миллиарда долларов.

В мае 2018-го Россия покинула список крупнейших держателей американского долга, хотя еще в 2013 году вложения достигали 150 миллиардов долларов. При этом в январе текущего года сообщалось, что в ноябре прошлого года Россия крупно вложилась в госдолг США. Общая сумма выросла на 7,4 процента до 11,491 миллиарда долларов, из них 8,512 миллиарда приходилось на краткосрочные бумаги, 2,979 миллиарда — на долгосрочные.