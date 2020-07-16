Одна из богатейших стран мира столкнулась с небывалым кризисом

Экономика Сингапура столкнулась с небывалым кризисом, поскольку ВВП страны может сократиться на 4-7 процентов в этом году. Это станет худшим спадом с момента объявления независимости государства в 1965 году, пишет CNBC со ссылкой на центральный банк страны.

По прогнозам, уровень безработицы и количество банкротств компаний в ближайшие месяцы увеличатся. «Мы находимся не в начале конца, а скорее на начальном этапе восстановления. Скорее всего, оно будет медленным и неравномерным», — заявил управляющий директор денежно-кредитного управления Сингапура Рави Менон (Ravi Menon).

В 2021 году компании и граждане будут больше брать в долг, что станет дополнительным тормозом для роста. Но финансовая система одной из богатейших стран мира остается устойчивой, сказал Менон.

ВВП Сингапура упал на 41,2 процента во втором квартале этого года по сравнению с первым, что означает техническую рецессию. В июне власти страны направили 2,5 миллиарда долларов населению в качестве прямой помощи на фоне пандемии коронавируса. На поддержку экономики было выделено 20 процентов от ВВП (70,3 миллиарда долларов).