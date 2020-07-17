Медведь напал на телку в российском регионе и растерзал ей морду

Медведь напал на телку и растерзал ей морду в селе Черемшанка Томаринского района Сахалинской области. Запись опубликована на YouTube-канале «АСТВ — оперативные новости Сахалина».

«Сегодня 15 июля. Там одну сфотографировал — вот вторую телочку порвал медведь. Поселок Черемшанка», — рассказал автор видео. На кадрах показана молодая корова с окровавленным и растерзанным лицом.

Как сообщает телеканал АСТВ, животное всю ночь находилось в 200 метрах от лесного массива на привязи. Никакого заграждения площадки для выпаса не было. Сейчас группа лесничества ищет хищника, чтобы отстрелить.

«Очевидно, такое соседство привлекло хищника. В красногорском лесничестве незамедлительно организовали мероприятия по обследованию местности и поиску медведя, напавшего на корову. Хищника спугнули собаки хозяина коров. Он скрылся в лесном массиве», — привел канал сообщение пресс-службы Минэкологии.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси черный медведь, который считается самым безвредным видом Америки, напал на мужчину, ночевавшего в лесу с подругой и детьми.