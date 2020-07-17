Мужчина встал на пути медведя ради спасения своих детей

Житель американского штата Колорадо встал на пути забравшегося в дом черного медведя ради спасения спящих детей. Об этом сообщает CNN.

Дейв Черноски (Dave Chernosky) проснулся рано утром из-за шума на кухне. «Я лежал в кровати и думал: «Надеюсь, это не медведь", — вспоминает мужчина, — Но понимал, что это, скорее всего, он».

Материалы по теме Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить

Черноски встал, сходил на кухню и убедился в том, что был прав. Там действительно хозяйничал медведь. Шкафы и ящики были распахнуты, их содержимое разбросано по полу, а перед холодильником стоял виновник — крупный зверь, весящий не меньше 180 килограммов.

Мужчина попытался выманить его в гараж, чтобы затем выгнать на улицу. Все шло по плану, пока медведь не задел устройство для открывания гаражных дверей и не бросился обратно в дом.

Черноски встал на пути хищника, чтобы не пустить его в комнату, где спали дети — двое 12-летних близнецов. «Мы посмотрели друг на друга, и он отвесил мне оплеуху, — говорит мужчина. — Потом крутанул меня и ударил по спине». Позднее врачи скажут ему, что медвежьи когти едва не задели его глаз и сонную артерию.

Обливаясь кровью из ран на лбу и шее, Черноски отскочил и закричал, чтобы напугать медведя. «Было ясно, что у меня будут большие проблемы, если он не уйдет,— объясняет мужчина. — Но к счастью, к тому моменту он решил, что здесь больше делать нечего, и удалился сам».

Сотрудники природоохранного агентства штата Колорадо выследили и умертвили медведя. ДНК из медвежьих следов в доме Черноски планируют сравнить с ДНК убитого животного.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В 2019 году сообщалось, что в канадском национальном парке Банф на спящих в палатке туристов напал волк. Их спасла семья, которая ночевала неподалеку.