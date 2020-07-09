Самый безвредный медведь Америки вцепился зубами в спящего мужчину

В американском штате Теннесси черный медведь, который считается самым безвредным видом Америки, напал на мужчину, ночевавшего в лесу с подругой и детьми. Об этом сообщает WJHL-TV.

Житель Теннесси Мэтт Марвин (Matt Marvin) пережил нападение черного медведя во время семейной поездки на природу. Мужчина утверждает, что проснулся от боли. Открыв глаза, он обнаружил рядом черного медведя, весящего около 70 килограммов.

По словам Марвина, в тот момент его больше всего беспокоила безопасность пятерых детей, которые спали рядом. «Когда я встал, медведь вцепился в меня зубами, — рассказывает он. — Я ударил его ногой прямо между глаз, и он отпустил. Встаю, стреляю и попадаю в него». Хищник испустил громкий крик и ретировался.

Через несколько минут мужчина последовал за ним. Ему удалось заметить кровавый след, но сам медведь уже скрылся. Сотрудники природоохранного ведомства, осматривавшие место происшествия на следующий день, также не нашли зверя.

По словам Марвина, прежде чем разбудить его, зверь добрался до запасов еды, подвешенных на дереве на высоте пяти метров. Рана, причиненная зубами медведя, оказалась неопасной, однако мужчине потребовались уколы от бешенства.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.

В 2019 году сообщалось, что в канадском национальном парке Банф на спящих в палатке туристов напал волк. Их спасла семья, которая ночевала неподалеку.

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