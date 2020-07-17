Рыболов поймал в озере рыбу рекордного размера

Рыболов из американского города Атенс, штат Мичиган, поймал рыбу рекордного размера. Об этом сообщает Fox News.

Гаррет Райс (Garrett Rice) поставил рекорд, когда рыбачил на озере Эри — одном из американских Великих озер. Ему удалось выловить крупного большеротого буффало. Как правило, эти рыбы вырастают до 35 сантиметров в длину, однако экземпляр Райса оказался почти втрое больше.

Длина большеротого буффало, который ему попался, составляла 91 сантиметр, а вес — 14,9 килограмма. После сертификации в департаменте природных ресурсов Мичигана выяснилось, что вес рыбы на 400 граммов превосходит рекорд штата, поставленный в 2019 году.

Большеротый буффало — вид рыб семейства чукучановых, обитающий в Северной Америке. Они плавают в пресноводных реках, озерах и водохранилищах, питаются ракообразными и личинками длинноусых насекомых.

В 2019 году сообщалось, что в американском штате Миннесота обнаружили большеротого буффало, возраст которого, предположительно, составлял около 100 лет. Рыба имела нехарактерный для этого вида оранжевый окрас.