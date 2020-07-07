Рыбак с первой попытки поймал гигантскую озерную форель

Житель американского города Андовер, штат Массачусетс, выловил гигантскую озерную форель (гольца-кристивомера) и побил рекорд штата, который держался 62 года. Об этом сообщает сайт Bangor Daily News.

В четверг, 2 июля, 34-летний Эрик Поланд (Erik Poland) приехал на озеро Лоуэр-Ричардсон. Он собирался немного половить лосося, искупаться и отправиться домой. «Мне нужно было убить пару часов», — объясняет рыболов.

Не увидев на своем эхолоте лосося, Поланд решил закинуть удочку поглубже и попытать удачу в ловле озерной форели. Единственный сделанный им бросок привел к длительной борьбе с рыбой, в результате которой он поймал озерную форель рекордного размера.

Длина рыбы составляла 111 сантиметров, а вес — почти 18 килограммов. Это на три килограмма больше, чем прежний рекорд штата, установленный в 1958 году.

По словам Поланда, предыдущая выловленная им форель весила около 4,5 килограмма. В этот раз у него не было с собой экипировки для ловли крупной рыбы.

Биолог из местного управления рыболовства Лиз Торндайк (Liz Thorndike) сказала, что поимка такой крупной форели — пример для других рыбаков. «Это говорит о том, что для того, чтобы поймать действительно крупную рыбу, нужно просто отправиться на рыбалку», — сказала она.

Поланд рассказал, что ищет таксидермиста, который мог бы сделать чучело рыбы.

Ранее сообщалось, что ребенок самостоятельно выловил озерную форель весом 19 килограммов во время рыбалки в американском штате Юта. Его мать сфотографировала мальчика вместе с необычным уловом, после чего он отпустил рыбу обратно в воду.

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