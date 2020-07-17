Ким Кардашьян снялась в корсете с декольте и восхитила фанатов

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст снялась в откровенном наряде и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

39-летняя знаменитость попозировала в корсете лилового цвета с глубоким декольте. Она также надела черные облегающие брюки с завышенной талией и ремнем в тон. На Кардашьян нет аксессуаров, а ее волосы заплетены в косу.

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Подписчики восхитились фигурой телезвезды в комментариях под публикацией, которая набрала 2,6 миллиона лайков. «Я тебя обожаю», «Такая красивая», «Очень горячая женщина», «Ким, ты выглядишь очень сексуально», «Замечательное фото», «Прекрасная Ким», — писали они.

В июле Ким Кардашьян приняла участие в съемке рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Ее сфотографировали в лимузине в комплекте, состоящем из топа и трусов с высокой талией, а также боди телесного цвета. В качестве обуви она выбрала босоножки на шнуровке.